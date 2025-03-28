Перед тем, как выйти на свободу, бразилец находился в тюрьме из-за этого дела с января 2023 года. Теперь же Уголовная палата Суда Каталонии, которая состоит из трех женщин и одного мужчины, объявила окончательный вердикт, сообщает 24 Канал со ссылкой на El Pais.

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Презумпция невиновности

Она признала бывшего защитника "блаугранас" невиновным по делу об инциденте, который произошел 30 декабря 2022 года. Жертва утверждала, что Дани Алвес заманил ее в туалет VIP-секции ночного клуба в Барселоне, где заставил заняться с ним сексом.

Судьи рассмотрели дело и постановили, что показаний потерпевшей жертвы недостаточно, чтобы приговор оставался в силе. Они считают, что бывший игрок сборной Бразилии имеет право на презумпцию невиновности в этом случае.

К тому же была отклонена апелляция прокуратуры, которая просила увеличить срок наказания до 9 лет, а также обращение со стороны жертвы. Она настаивала на 12-летнем заключении.

К слову. Из-за этого дела Дани Алвес был вынужден завершить игровую карьеру. Он попал в тюрьму, когда играл за мексиканский Пумас, который расторг контракт с бразильцем в одностороннем порядке.

Напомним, что до августа 2023 года Дани Алвес был самым титулованным футболистом в истории. Он завоевал в течение игровой карьеры 43 трофея, больше сейчас имеет только Лионель Месси.