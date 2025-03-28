Перед тим, як вийти на волю, бразилець перебував у в’язниці через цю справу з січня 2023 року. Тепер же Кримінальна палата Суду Каталонії, яка складається з трьох жінок і одного чоловіка, оголосила остаточний вердикт, повідомляє 24 Канал із посиланням на El Pais.

Читайте також Барселона може отримати технічну поразку за матч з Осасуною: що сталося

Презумпція невинуватості

Вона визнала колишнього захисника "блаугранас" невинним у справі щодо інциденту, який стався 30 грудня 2022 року. Жертва стверджувала, що Дані Алвес заманив її до туалету VIP-секції нічного клубу в Барселоні, де змусив зайнятися з ним сексом.

Судді розглянули справу та постановили, що свідчень потерпілої жертви недостатньо, щоб вирок залишався у силі. Вони вважають, що колишній гравець збірної Бразилії має право на презумпцію невинуватості в цьому випадку.

До того ж була відхилена апеляція прокуратури, яка просила збільшити термін покарання до 9 років, а також звернення з боку жертви. Вона наполягала на 12-річному ув'язненні.

До слова. Через цю справу Дані Алвес був змушений завершити ігрову кар'єру. Він потрапив у в'язницю, коли грав за мексиканський Пумас, який розірвав контракт з бразильцем в односторонньому порядку.

Нагадаємо, що до серпня 2023 року Дані Алвес був найтитулованішим футболістом в історії. Він здобув протягом ігрової кар'єри 43 трофеї, більше наразі має тільки Ліонель Мессі.