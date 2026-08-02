Важа Даиаури рассказал в эксклюзивном интервью 24 Канала, почему Явгусишин всегда создает проблемы своим соперникам.

Почему Явгусишина до сих пор не смогли "изучить"

По словам наставника, который работал в зале с Аонишики еще задолго до того, как тот отправился в Японию завоевывать славу в сумо, Даниил не просто так постоянно борется из низкой стойки, захватывая пояс соперника.

По словам Даиаури, это "винницкий стиль". По мнению тренера, все воспитанники винницкой школы борьбы всегда используют на соревнованиях стойку снизу.

Привыкнуть к такой технике и "изучить" Аонишики японские соперники до сих пор так и не могут. Поражения же украинца на весенних соревнованиях объясняются его травмой. Только что Данилу удалось более-менее вернуться в форму и вылечить ногу, он вновь одержал победу на турнире Basho и в третий раз получил Кубок Императора.

Даиаури также отмечает, что некоторые сумоисты не обладают достаточной техникой, чтобы бороться на равных с воспитанниками настоящей боевой школы, поэтому пытаются добиваться успеха только за счет напора и массы. Однако Явгусишин научился учитывать сильные стороны соперника, поэтому умеет вовремя "отступить" от таких сумоистов, чтобы дать им самим покинуть круг.