Важа Даіаурі розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, за рахунок чого Явгусишин завжди створює проблеми своїм суперникам.

Чому Явгусишина досі не змогли "вивчити"

За словами наставника, який працював у залі з Аонішікі ще задовго до того, як той вирушив до Японії здобувати славу у сумо, Данило не просто так постійно бореться з низької стійки, захоплюючи пояс суперника.

За словами Даіаурі, це "вінницький стиль". На переконання коуча, усі вихованці вінницької школи боротьби завжди на змаганнях використовують стійку знизу.

Звикнути до такої техніки і "вивчити" Аонішікі японські суперники так і не можуть досі. Поразки ж українця на весняних змаганнях пояснюються його травмою. Щойно Данилу вдалося більш-менш повернутися до кондицій та залікувати ногу, він знову здобув перемогу на турнірі Basho і втретє отримав Кубок Імператора.

Даіаурі також відзначає, що деякі сумоїсти не володіють достатньою технікою, щоб боротися на рівних із вихованцями справжньої бійцівської школи, тому намагаються брати своє лише натиском і масою. Проте Явгусишин навчений враховувати сильні сторони опонента, тому вміє вчасно "відійти" з такими сумоїстами, щоб дати їм самим залишити коло.