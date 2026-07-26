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Sport News 24 Другие виды спорта Украинец Явгусишин снова стал обладателем Кубка Императора по сумо
26 июля, 17:35
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Украинец Явгусишин снова стал обладателем Кубка Императора по сумо

Александр Щербатых

Уроженец Виннитчины Даниил Явгусишин одержал победу на престижном турнире по сумо Nagoya basho. Украинец продолжает борьбу за самый высокий статус в спорте.

Сумоист из Украины, выступающий под псевдонимом Аонишики Арата, стал триумфатором соревнований в Нагое. О выступлении 22-летнего спортсмена рассказывает 24 Канал .

Что сделал Даниил Явгусишин

Молодой спортсмен удачно выступил в основном турнире соревнований Nagoya basho, который завершил с 12 победами. Однако, в последний день этой части он уступил Атамифуджи.

Судьба титула решалась в плей-офф с участием трех спортсменов, где Евгусишин одержал две решающие победы. 22-летний сумоист вернул себе второй самый высокий ранг в сумо – одзеки. Его Даниил временно потерял весной, когда сначала неудачно выступил, а затем пропустил соревнование из-за травмы.

Это уже не первый подобный успех для нашего земляка. Кубок Императора Даниил Явгусишин завоевал в ноябре 2025-го и в январе 2026 года.

Что дальше для Аонишики

Теперь, чтобы получить статус йокодзуны, самое высокое в сумо, украинцу нужно победить еще в двух подряд соревнованиях.

Следующим турниром для Аонишики Араты станет Aki basho, пройдет в Токио с 13 по 27 сентября. Отметим, что звание йокодзуны раньше не получал никто из сумоистов, причастных к Украине.

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