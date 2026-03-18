Суд отменил домашний арест для футболиста, избившего военного ТЦК
Апелляционный суд Киева отменил ночной домашний арест экс-футболиста Колоса-2 Даниила Колесника. Теперь он будет находиться под личным обязательством, ранее его связывали с избиением военнослужащего ТЦК.
Сам футболист в своем инстаграм рассказал подробности дела и подчеркнул, что суд учел все обстоятельства инцидента. Он также отметил, что оценивалось поведение каждого участника конфликта.
Что сказал Даниил Колесник о ходе дела?
Колесник рассказал о том, как произошло столкновение, кто кого преследовал и при каких обстоятельствах автомобиль ТЦК задел гражданского гражданина. По его словам, инцидент стал следствием эмоциональной перепалки между двумя мужчинами.
Футболист подчеркнул, что уважает Вооруженные силы Украины, поддерживает военных и защищает женщин, не оставаясь в стороне при несправедливости.
Считаем это решение апелляционного суда важным и справедливым
– отметил футболист.
Он также обратился к коллегам-футболистам, которые ранее публично осудили его действия, призвав быть объективными и взвешенными, а также к народным депутатам – взять дело на личный контроль для обеспечения беспристрастного расследования.
Колесник призвал всех участников конфликта прекратить эмоциональное обострение и действовать спокойно и цивилизованно.
Сейчас нужны спокойствие, мудрость и желание поставить точку в этой истории,
– подытожил Даниил Колесник.
Что известно о ситуации с Колесником и военными ТЦК?
- В феврале 2026 года появилось видео, на котором украинский футболист Даниил Колесник бьет военнослужащего ТЦК. Сначала видео было в его инстаграм, но впоследствии его удалили, а аккаунт закрыли.
Клуб Колос отстранил игрока и разорвал с ним контракт, осудив его действия и извинившись перед военными и обществом. После инцидента полиция Киевской области открыла уголовное производство.
После потери профессиональной команды Колесник объявил о переходе в медиафутбол. Несмотря на скандал, он показал документ благодарности от 57-го отдельного полка ВСУ за поддержку армии.