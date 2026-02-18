Полиция задержала футболиста УПЛ, который избил представителя ТЦК: ему грозит тюрьма

В среду, 18 февраля, полиция сообщила о задержании футболиста Даниила Колесника. Накануне игрок попал в скандал с ТЦК.

Как сообщает полиция Киевской области, Колесник был задержан за нанесение телесных повреждений военнослужащему. Инцидент произошел на Киевщине.

Что ждет Колесника?

В заявлении говорится, что инцидент произошел в Бучанском районе Киевской области в селе Святопетровское. Во время конфликта игрок нанес удар кулаком в лицо работнику ТЦК, который находился при исполнении служебных обязанностей.



Даниил Колесник задержан после нападения на работника ТЦК / фото Национальная полиция Украины

Колеснику грозит до пяти лет лишения свободы. Правоохранители установили, что мужчина увидел работу военнослужащих по проверке военно-учетных документов и спровоцировал конфликт, подойдя к одному из них.

Следователи, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 350 УК). 24-летний фигурант задержан, досудебное расследование продолжается.

Что известно о конфликте Колесника с ТЦК?