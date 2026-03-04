После громкого скандала с ТЦК Колесник определился с футбольной карьерой
- Даниил Колесник, бывший нападающий Колос-2, продолжит карьеру в медиафутболе, о чем объявил в Инстаграм.
- В феврале 2026 года Колесник попал в скандал, когда нанес удар работнику ТЦК, что привело к его отстранению от клуба и уголовному производству.
Даниил Колесник, который ранее был отстранен в Колос-2, находится в поисках нового футбольного клуба. Недавно стало известно, где он продолжит свою карьеру.
Бывший нападающий ковалевского Колос-2 Даниил Колесник объявил о продолжении карьеры в медиафутболе. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм.
Что сказал Даниил Колесник?
Футболист рассказал, что подробно ознакомился с работой команд и форматом их деятельности.
Игнис, Престиж, Армат, Рух и Профан – это не просто медийные коллективы, но и социальные инициативы, которые поддерживают ВСУ, организуют сборы, популяризируют футбол среди детей и освещают жизнь команд и их игроков.
Во многих командах играют военные, легенды украинского футбола и сильные личности с четкой общественной позицией.
Для меня это не просто футбол, это нечто большее. Я убежден, что медиафутбол имеет большое будущее, а я смогу в этом направлении на поле и вне его. Это не футбол – это позиция!,
– сказал Колесник.
Что известно о скандале между Даниилом Колесником и военным ТЦК?
- В феврале 2026 года в соцсетях появилось видео, на котором Колесник нанес удар в лицо работнику Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) во время проверки учетных документов. Запись сначала была опубликована на его странице в Инстаграм, но после начала распространения была удалена, а аккаунт закрыт.
- Футбольный клуб Колос отреагировал на инцидент дисциплинарными мерами: Колесника немедленно отстранили от тренировочного процесса, а впоследствии расторгли с ним контракт.
Правоохранители Киевской области сообщили, что против Колесника начато уголовное производство за нанесение телесных повреждений военному ТЦК. По данным полиции, именно нападение футболиста спровоцировало конфликт.