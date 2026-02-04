Сапунова наказали повторно, доведя общий срок пребывания вне соревнований до 7,5 лет. Международное агентство по тестированию ITA на своем сайте утверждает, что спортсмен принял этот приговор.

Почему снова дисквалифицировали Даниила Сапунова?

Как пишет Суспільне, Сапунов должен был соблюдать режим недопуска к соревнованиям в период с 8 октября 2019 года до 7 октября 2023 года.

Однако во время дисквалификации он принял участие в одном из турниров, о чем стало известно организаторам известной серии ультрадлинных триатлонных гонок Ironman.

Сначала Сапунов требовал рассмотрения дела о потенциальном нарушении антидопинговых правил в Международной панели слушаний. Однако впоследствии согласился с санкциями от ITA, и производство было закрыто с формулировкой "принятие последствий".

Таким образом триатлонист получил еще одну дисквалификацию, уже на 3,5 года, которая отсчитывается от 8 октября 2023 года. Вернуться к спорту он сможет в апреле 2027-го.

Однако спортсмен говорит, что в свои 43 года уже не имеет интереса в профессиональных соревнованиях и сосредотачивается на тренерской работе.

Чем известен Даниил Сапунов?