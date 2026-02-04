Сапунова покарали повторно, довівши загальний термін перебування поза змаганнями до 7,5 років. Міжнародна агенція з тестування ITA на своєму сайті стверджує, що спортсмен прийняв цей вирок.
Дивіться також Мудрику винесли вирок: українець вже не повернеться на топовий рівень після допінг-скандалу
Чому знову дискваліфікували Данила Сапунова?
Як пише Суспільне, Сапунов мав дотримуватися режиму недопуску до змагань у період з 8 жовтня 2019 року до 7 жовтня 2023 року.
Проте під час дискваліфікації він взяв участь у одному з турнірів, про що стало відомо організаторам відомої серії ультрадовгих тріатлонних гонок Ironman.
Спершу Сапунов вимагав розгляду справи щодо потенційного порушення антидопінгових правил у Міжнародній панелі слухань. Проте згодом погодився з санкціями від ITA, і провадження було закрито з формулюванням "прийняття наслідків".
Таким чином тріатлоніст отримав ще одну дискваліфікацію, вже на 3,5 роки, яка відраховується від 8 жовтня 2023 року. Повернутися до спорту він зможе у квітні 2027-го.
Проте спортсмен говорить, що у свої 43 роки вже не має зацікавлення у професійних змаганнях і зосереджується на тренерській роботі.
Чим відомий Данило Сапунов?
- Сапунов брав участь у трьох Олімпійських іграх – Афінах-2004, Пекіні-2008 та Лондоні-2012. Спершу двічі представляв Казахстан, а на британській Олімпіаді вже виступав від України.
- Має 14 перемог на турнірах з тріатлону різного рівня, вважався найкращим тріатлоністом України.