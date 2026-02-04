Сапунова покарали повторно, довівши загальний термін перебування поза змаганнями до 7,5 років. Міжнародна агенція з тестування ITA на своєму сайті стверджує, що спортсмен прийняв цей вирок.

Чому знову дискваліфікували Данила Сапунова?

Як пише Суспільне, Сапунов мав дотримуватися режиму недопуску до змагань у період з 8 жовтня 2019 року до 7 жовтня 2023 року.

Проте під час дискваліфікації він взяв участь у одному з турнірів, про що стало відомо організаторам відомої серії ультрадовгих тріатлонних гонок Ironman.

Спершу Сапунов вимагав розгляду справи щодо потенційного порушення антидопінгових правил у Міжнародній панелі слухань. Проте згодом погодився з санкціями від ITA, і провадження було закрито з формулюванням "прийняття наслідків".

Таким чином тріатлоніст отримав ще одну дискваліфікацію, вже на 3,5 роки, яка відраховується від 8 жовтня 2023 року. Повернутися до спорту він зможе у квітні 2027-го.

Проте спортсмен говорить, що у свої 43 роки вже не має зацікавлення у професійних змаганнях і зосереджується на тренерській роботі.

Чим відомий Данило Сапунов?