Дания – Украина: матч прерван во втором тайме из-за проблем со здоровьем у Эриксона

Драматично завершился товарищеский поединок между Данией и Украиной. Самым важным стало досадное событие с Кристианом Эриксоном.

Украина и Дания не доиграли товарищеский матч в Оденсе, из-за серьезных проблем со здоровьем у Кристиана Эриксена. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что произошло в игре Дания – Украина?

Товарищеский матч национальных команд продолжался в спокойном русле до 66 минуты.

В первом тайме в воротах сборной Украины отличились Патрик Доргу и Йоаким Меле. Под конец первой половины игры счет сократил Виктор Цыганков.

Старт второй половины игры команды начали спокойно. Все так было до жуткого эпизода на 66 минуте. Андреа Мальдера проводил замены, а легенда хозяев матча Кристиан Эриксен эмоционально общался с Русланом Малиновским. Через мгновение камера переключилась на трибуны.

В течение следующих 10-15 минут врачи оказывали помощь полузащитнику местной команды.

Очевидно, у него произошел рецедив проблем со здоровьем. Напомним, что в 2021 году у Кристиана произошла остановка сердца во время матча первого тура Евро-2021.

Дания – Украина – 2:1

Голы: Доргу 13'' Меле 36' – Цыганков 44'

Отметим, что, к счастью, 34-летний футболист Вольфсбурга сумел покинуть поле на собственных ногах. Состояние его здоровья пока неизвестно.

Что дальше для сборной Украины?

В сентябре наша команда начнет участие в новом сезоне Лиги наций. Во время жеребьевки наша команда попала в группу B2 с Грузией, Северной Ирландией и Венгрией. Матчи будут проходить в сентябре-ноябре 2026 года.

Следующий матч подопечные Андреа Мальдеры проведут 25 сентября против Венгрии на выезде.