"Все может вспыхнуть": Дюбуа признался, почему толкнул Усика во время битвы взглядов

Александр Усик и Даниэль Дюбуа договорились о проведении реванша. Ожесточенная битва звезд хевивейта состоится через несколько месяцев в Англии.

Боксеры уже успели встретиться на стадионе "Уэмбли". Даниэль Дюбуа объяснил, почему толкнул Александра Усика во время традиционной битвы взглядов, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Что вызвало вызывающее поведение Дюбуа

Даниэль Дюбуа рассказал, почему решил толкнуть Александра Усика на битве взглядов. Со слов, британского боксера он не смог сдержать эмоций, глядя в глаза украинскому чемпиону.

Когда мы стоим лицом к лицу, все может вспыхнуть. Я благодарен за такую возможность и готов к бою. Уважаю ли я Усика? Конечно, уважаю. Однако сейчас настал мой час, и я готов действовать,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. В первом поединке украинский Король хевивейта одолел британца техническим нокаутом.

Ранее Даниэль Дюбуа высказался относительно реванша против Александра Усика. Британский боксер заявил, что он остановит украинского чемпиона.