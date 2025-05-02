Точно вернется, – Дюбуа назвал следующего соперника после реванша против Усика

Летом этого года Даниэль Дюбуа сразится против Александра Усика. На кону адской битвы между Королем хевивейта и британским боксером звание абсолютного чемпиона мира.

"Динамит" высказался относительно реванша против Александра Усика. Также Даниэль Дюбуа назвал соперника, с которым хочет подраться после боя с украинцем, пишет 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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С кем хочет драться Дюбуа

Даниэль Дюбуа отметил, что сделал большой шаг вперед после последних трех боев против Хрговича, Миллера и Джошуа. Британец отметил, что фанаты увидят нечто особенное в бою против Усика.

Дюбуа заявил, что не может дождаться боя с Александром Усиком. Даниэль подчеркнул, что он настроен закончить с шутками и одолеть украинского чемпиона.

Также Дюбуа назвал следующего соперника после реванша против Усика. "Динамит" планирует драться против Тайсона Фьюри.

Я думаю, Фьюри точно вернется. Когда я одолею Усика, смогу подраться с ним. Кто знает? Сейчас в хевивейте так много топовых боксеров. Фьюри будет отчаянно стремиться вернуться в обойму,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Даниэль Дюбуа рассказал, как собирается победить Александра Усика. Британец попытается нокаутировать украинского чемпиона.