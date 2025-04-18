Билодид дебютировала в профессиональном футболе: видео голевого момента дзюдоистки
- Дарья Билодид дебютировала в профессиональном футболе за Металлист 1925 в матче против Ладомира, где ее команда победила со счетом 6:0.
- Билодид вышла на поле на 87-й минуте и имела шанс забить гол.
- После победы Металлист 1925 приблизился к первому месту в турнирной таблице, сократив отставание от Ворсклы до двух очков.
В пятницу, 18 апреля, состоялся первый матч 15 тура чемпионата Украины по женскому футболу. В нем Металлист 1925 дома принимал Ладомир.
В нем харьковчанки одержали разгромную победу со счетом 6:0. Этот поединок запомнился дебютом в профессиональном футболе звездной дзюдоистки Дарьи Билодид, сообщает 24 Канал.
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Исторический момент
В сентябре 2024 года она стала амбассадором женской команды Металлист 1925. Перед началом второй части сезона бронзовая призерка ОИ-2020 подписала профессиональный контракт с клубом, а теперь впервые сыграла за харьковский коллектив.
Дарья Билодид вышла на замену на 87-й минуте встречи. А уже на 90-й титулованная спортсменка имела возможность забить дебютный гол.
Она нанесла удар по воротам, с которым справилась голкипер Ладомира. Впрочем в момент передачи Дарья находилась в офсайде.
Первый голевой момент Дарьи Билодид в профессиональном футболе: смотрите видео
Справка. После этой победы Металлист 1925 приблизился к первому месту в турнирной таблице. Харьковчанки сократили отставание от Ворсклы до двух очков, но теперь имеют на один сыгранный матч больше.
Напомним, что Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпиады-2020. Также она трижды побеждала на континентальных первенствах.