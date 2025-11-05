По пути Усика: Билодид поделилась эмоциями от перехода в новый вид спорта

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 по дзюдо Дарья Билодид сменила татами на футбольное поле. В марте 2025 года спортсменка стала игроком харьковского клуба Металлист 1925.

Дарья Билодид уже даже успела дебютировать за харьковскую команду. В эксклюзивном комментарии 24 Канала титулованная дзюдоистка рассказала о своем опыте в новом для нее виде спорта.

Что сказала Билодид о выступлениях за Металлист 1925?

Призер Игр-2020 высоко оценила готовность и потенциал женской команды Металлиста 1925.

Очень нравится. Команда и руководство клуба – замечательные. Я очень приятно удивлена. У команды очень большие планы на будущее. Планируют масштабно развивать команду. Я думаю, что Металлист 1925 через несколько лет выйдет на очень серьезный уровень. Мне приятно быть частью этой команды,

– рассказала Билодид.

В то же время Дарья не стала раскрывать, когда вернется на татами. Билодид лишь подчеркнула, что Олимпийские игры являются ее целью, но время покажет.

"Как только вернусь, я думаю, все об этом узнают. Не хочется говорить заранее. Олимпиада еще очень не скоро. Конечно, что это основная цель, но посмотрим, как будет дальше", – заметила дзюдоистка.

Что известно о карьере Билодид в Металлисте 1925?