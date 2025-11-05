По пути Усика: Билодид поделилась эмоциями от перехода в новый вид спорта
- Дарья Билодид, бронзовый призер Олимпийских игр-2020 по дзюдо, стала игроком футбольного клуба Металлист 1925 в марте 2025 года.
- Билодид высоко оценила потенциал команды Металлист 1925 и отметила, что ее основной целью остаются Олимпийские игры.
Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 по дзюдо Дарья Билодид сменила татами на футбольное поле. В марте 2025 года спортсменка стала игроком харьковского клуба Металлист 1925.
Дарья Билодид уже даже успела дебютировать за харьковскую команду. В эксклюзивном комментарии 24 Канала титулованная дзюдоистка рассказала о своем опыте в новом для нее виде спорта.
Что сказала Билодид о выступлениях за Металлист 1925?
Призер Игр-2020 высоко оценила готовность и потенциал женской команды Металлиста 1925.
Очень нравится. Команда и руководство клуба – замечательные. Я очень приятно удивлена. У команды очень большие планы на будущее. Планируют масштабно развивать команду. Я думаю, что Металлист 1925 через несколько лет выйдет на очень серьезный уровень. Мне приятно быть частью этой команды,
– рассказала Билодид.
В то же время Дарья не стала раскрывать, когда вернется на татами. Билодид лишь подчеркнула, что Олимпийские игры являются ее целью, но время покажет.
"Как только вернусь, я думаю, все об этом узнают. Не хочется говорить заранее. Олимпиада еще очень не скоро. Конечно, что это основная цель, но посмотрим, как будет дальше", – заметила дзюдоистка.
Что известно о карьере Билодид в Металлисте 1925?
Харьковский Металлист 1925 объявил о подписании Билодид на своем официальном сайте. Дарья получила в "желто-синей" семье 77-й игровой номер.
Перед этим в сентябре прошлого года Билодид стала амбассадоркой харьковского клуба, выступающего в УПЛ.
В апреле текущего года Дарья дебютировала за харьковчан в профессиональном футболе и даже имела шанс отличиться голом уже в своем первом матче.