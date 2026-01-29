Россиянка Клишина рассказала, что у нее забрали однокомнатную квартиру в Твери, которую она получила от власти в 2011 году. Об этом пишет "Главком".
Что произошло с квартирой Клишиной?
В 2025 году Дарью Клишину выписали из квартиры, а ключи от жилья передали военному, с которым спортсменка не знакома.
Условия предоставления жилья предусматривали возможность его приватизации при достижении определенных спортивных результатов или после определенного срока службы. По словам спортсменки, она консультировалась с различными специалистами, которые уверяли, что квартира со временем перейдет в ее собственность, однако на практике произошло обратное.
Клишина отметила, что после потери жилья осталась без прописки, описав свое состояние как "бомж – у меня нет прописки". В то же время ей объяснили, что условием приватизации квартиры является статус действующей спортсменки.
О Дарье Клишиной
Дарье Клишиной 35 лет, она родом из Твери и с 2013 года живет и тренируется в США.
Специализируется на прыжках в длину, участвовала в Олимпиадах 2016 и 2020 годов.
- По данным World Athletics, в ее активе – серебряная медаль чемпионата мира и два титула чемпионки Европы в помещении.
Несмотря на дисквалификацию сборной российских легкоатлетов из-за допингового скандала, Дарья стала единственной представительницей России, допущенной к участию в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где заняла девятое место.