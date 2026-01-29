Россиянка Клишина рассказала, что у нее забрали однокомнатную квартиру в Твери, которую она получила от власти в 2011 году. Об этом пишет "Главком".

Что произошло с квартирой Клишиной?

В 2025 году Дарью Клишину выписали из квартиры, а ключи от жилья передали военному, с которым спортсменка не знакома.

Условия предоставления жилья предусматривали возможность его приватизации при достижении определенных спортивных результатов или после определенного срока службы. По словам спортсменки, она консультировалась с различными специалистами, которые уверяли, что квартира со временем перейдет в ее собственность, однако на практике произошло обратное.

Клишина отметила, что после потери жилья осталась без прописки, описав свое состояние как "бомж – у меня нет прописки". В то же время ей объяснили, что условием приватизации квартиры является статус действующей спортсменки.

О Дарье Клишиной