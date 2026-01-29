Росіянка Клішина розповіла, що в неї забрали однокімнатну квартиру в Твері, яку вона отримала від влади у 2011 році. Про це пише "Главком".
Дивіться також Чи буде Росія на Олімпійських іграх-2026: які умови для спортсменів під нейтральним прапором
Що сталося з квартирою Клішиної?
У 2025 році Дар'ю Клішину виписали з квартири, а ключі від житла передали військовому, з яким спортсменка не знайома.
Умови надання житла передбачали можливість його приватизації за досягнення певних спортивних результатів або після визначеного терміну служби. За словами спортсменки, вона консультувалася з різними фахівцями, які запевняли, що квартира з часом перейде у її власність, однак на практиці сталося протилежне.
Клішина наголосила, що після втрати житла залишилася без прописки, описавши свій стан як "бомж – у мене немає прописки". Водночас їй пояснили, що умовою приватизації квартири є статус діючої спортсменки.
Про Дар'ю Клішину
Дар'ї Клішиній 35 років, вона родом із Твері та з 2013 року живе і тренується у США.
Спеціалізується на стрибках у довжину, брала участь в Олімпіадах 2016 та 2020 років.
- За даними World Athletics, у її активі – срібна медаль чемпіонату світу та два титули чемпіонки Європи в приміщенні.
Незважаючи на дискваліфікацію збірної російських легкоатлетів через допінговий скандал, Дар'я стала єдиною представницею Росії, допущеною до участі в Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро, де посіла дев'яте місце.