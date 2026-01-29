Россия отобрала квартиру у известной спортсменки и отдала военному
- У Дарьи Клишиной забрали квартиру в Твери, которую она получила от власти в 2011 году, и передали военному.
- Условием приватизации квартиры был статус действующей спортсменки, которого Клишина на момент потери жилья не имела.
Российские власти подарили спортсменке Дарье Клишиной квартиру, но история получила неожиданный поворот спустя более десяти лет. Сейчас квартира снова в центре внимания.
Россиянка Клишина рассказала, что у нее забрали однокомнатную квартиру в Твери, которую она получила от власти в 2011 году. Об этом пишет "Главком".
Что произошло с квартирой Клишиной?
В 2025 году Дарью Клишину выписали из квартиры, а ключи от жилья передали военному, с которым спортсменка не знакома.
Условия предоставления жилья предусматривали возможность его приватизации при достижении определенных спортивных результатов или после определенного срока службы. По словам спортсменки, она консультировалась с различными специалистами, которые уверяли, что квартира со временем перейдет в ее собственность, однако на практике произошло обратное.
Клишина отметила, что после потери жилья осталась без прописки, описав свое состояние как "бомж – у меня нет прописки". В то же время ей объяснили, что условием приватизации квартиры является статус действующей спортсменки.
О Дарье Клишиной
Дарье Клишиной 35 лет, она родом из Твери и с 2013 года живет и тренируется в США.
Специализируется на прыжках в длину, участвовала в Олимпиадах 2016 и 2020 годов.
- По данным World Athletics, в ее активе – серебряная медаль чемпионата мира и два титула чемпионки Европы в помещении.
Несмотря на дисквалификацию сборной российских легкоатлетов из-за допингового скандала, Дарья стала единственной представительницей России, допущенной к участию в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где заняла девятое место.