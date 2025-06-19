Победительница "Холостяка" и мама: что известно о Квитковой, которой приписывают роман с игроком Динамо

Даша Квиткова – украинская инфлюенсерка, которая известна своей победой в романтическом шоу "Холостяк". До недавнего времени фамилия блогера фигурировала только в новостях о шоубизе, теперь персону Даши Квитковой активно обсуждают в спортивном мире.

Недавно Дашу Квиткову заподозрили в романе с известным футболистом киевского Динамо и сборной Украины Владимиром Бражко. 24 Канал рассказывает о новой избраннице динамовца, ее предпочтения и брак с главным холостяком страны (2019).

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Кто такая Даша Квиткова

Даша Квиткова родилась 9 июля 1998 года. Настоящая фамилия девушки – Матюнина. Но из-за нелюбви к нему взяла псевдоним Квиткова. С детских лет Даша мечтала очень глобально. Девушка хотела стать актрисой, но после окончания девятого класса пошла учиться на стилиста. Квиткова закончила Академию парикмахерского искусства и поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств.

В то же время Даша активно развивала свою страницу в соцсетях. Активность девушки привлекла внимание различных брендов, которые хотели, чтобы Даша прорекламировала их продукцию или услуги на своей странице. С тех пор и началась карьера инфлюенсера.

Нашла любовь на шоу "Холостяк"

В 2019-м году Квиткова решила найти свою любовь на самом романтическом проекте страны – шоу "Холостяк". Тогда главным холостяком Украины был Никита Добрынин. Девушка не только добралась до финала, но и поразила в самое сердце завидного мужчину. Новосозданная пара продолжила строить свои отношения уже за пределами проекта.

Никита и Даша по кирпичикам строили свою любовь и совместную жизнь. Такое развитие событий дошло и до свадьбы. Добрынин организовал романтическое признание любимой на Бали, где он услышал желанное: "Да!".



Добрынин сделал предложение Квитковой / Фото из инстаграма Никиты

Уже в мае 2020-го пара официально, но скромно узаконила свои отношения. Это был как раз период пандемии коронавируса, поэтому счастливый момент откладывали несколько раз.

Уже в августе того года Никита и Даша отгуляли красивую свадьбу на берегу Днепра. Добрынин и Квиткова стали уникальной парой. Это был первый случай, когда холостяк и победительница шоу официально стали мужем и женой.

Свадьба Добрынина и Квитковой / Фото из соцсетей пары, Решетника и Цыбульской

Первое отцовство и развод

В июле следующего 2021-го года Никита и Даша впервые стали родителями. У супругов родился сын, которого назвали Львом. После рождения малыша в отношениях пары наступил момент кризиса. Все из-за нехватки совместного времяпрепровождения.

В феврале 2022-го Добрынин пополнил ряды территориальной обороны после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время пара мечтала о втором ребенке. Однако уже в следующем году Никита и Даша шокировали своих поклонников информацией – они больше не вместе. Летом того же года пара официально развелась. Дом, который в совместном браке приобрела пара, уже экс-супруги продали. Несмотря на это все Даша и Никита оба участвуют в воспитании сына. Хотя они больше не вместе, но Даша и Никита делают все, чтобы Лев не был обделен родительской любовью и теплом.

После развода Квиткова подалась в работу и воспитание сына. Также девушка является активным волонтером.

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Роман с футболистом Динамо

В теплое время года 2025-го года в инстаграме Квиткова начала интриговать своих подписчиков новыми отношениями. Курьеры привозили роскошные букеты цветов, а сама Даша выложила фото, где видно мужскую руку. В то же время Владимир Бражко тоже намекал на новую избранницу в своих соцсетях.



Квиткова встречается с Бражко / Скриншот из инстаграма Даши

Бдительные пользователи соцсетей сложили все пазлы в кучу и вычислили, что новой любовью Квитковой является именно футболист сборной Украины и Динамо Бражко. Пара до сих пор не выложила ни одного совместного фото, где видно лицо обоих. Но была информация, что пара не скрывает своих отношений и даже открыто ходят вместе в супермаркеты за продуктами.

Интересно. Ранее Даша Квиткова поддерживала Шахтер на матче против Марселя в Лиге чемпионов, а также другие матчи с участием "горняков".

Зато впервые на публике Даша и Владимир были замечены на свадьбе защитника Динамо Максима Дячука, которое отгуляли после окончания сезона-2024/2025. Квиткова и Бражко сидели рядом, держались за руки и целовались. Интересно, что Владимир поймал мячик, который бросил жених и его одноклубник, с надписью: "Ты следующий".

Квиткова и Бражко на свадьбе защитника Динамо Дячука: смотрите видео

Впоследствии блогер опубликовала интересное видео, где она под бой курантов в Новогоднюю ночь съедает 12 виноградинок под столом и загадывает желание. А уже в следующем кадре она щеголяет в объятиях любимого. В комментарии под видео залетел и Бражко, который пошутил над девушкой: "Получается это все виноград".



Бражко ответил на видео Квитковой / Скриншот из соцсетей Даши

Отметим, что пара активно лайкает фото друг друга и даже оставляет комментарии под публикациями.

Квиткова провела Бражко на молодежное Евро?

Еще больше свои отношения пара подогрела перед стартом молодежного Евро-2025 по футболу, куда в составе нашей сборной U-21 отправился Бражко. В видео ютуб-канала ВЗБІРНА попал момент, как Владимира, вероятно, привезла к автобусу известная блогерша на белом роскошном авто.

В ролике не видно лица девушки, но можно было заметить сходство с Дашей. На прощание пара обнялась и поцеловалась.



Квиткова, вероятно, провела Бражка на Евро-2025 / Скриншот с видео

Когда ведущий проекта Андрей Иолкин спросил у Бражко, кто его подвез, то футболист ответил, что девушка.

Интересно, что блогер еще больше подогрела слухи об отношениях с футболистом, когда выложила фотографию с геолокацией Татранска-Ломницы в Высоких Татрах. Фанаты рассматривают вариант, что Даша приезжала на первый матч Украины U-21 на Евро-2025 в Словакию, в котором команда Унаи Мельгосы проиграла Дании 2:3.



Квиткова в Словакии / Скриншот из инстаграма блогера

Поддержала Бражка после удаления на Евро-2025

На чемпионате Европы U-21 Украине осталось сыграть ключевой матч группового раунда против Нидерландов, который состоится 18 июня (старт в 19:00). Однако Украине в этом поединке не поможет Бражко. Владимир получил удаление в предыдущей игре против Финляндии, в котором наша сборная в меньшинстве одержала победу со счетом 2:0.

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Полузащитник Динамо признал свою ошибку в моменте с удалением.

Был не прав из-за первой желтой карточки, моя ответственность. Выводы сделаны, продолжаем работать дальше. Горжусь командой, которая боролась до конца и выиграла этот матч, что сейчас самое важное. Сделаю все, чтобы больше не подвести. Спасибо за поддержку и веру. Она очень много значит для меня,

– написал Бражко в инстаграме.

Под публикацией свой комментарий оставила Квиткова, которая поддержала футболиста.



Квиткова поддержала Бражко после удаления на Евро-2025 / Скриншот из инстаграма игрока

Уже без Бражко 18 июня украинская "молодежка" может выйти в плей-офф Евро-2025. Для этого ей нужно не проиграть Нидерландам.

В то же время такое подогревание слухов об отношениях вызывает еще большую заинтересованность у подписчиков Даши и Владимира. Возможно, после Евро-2025 пара выложит первое совместное фото или наконец открыто скажет об их романе?