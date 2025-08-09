Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма принял решение покинуть ПСЖ. Он уже определился с клубом, в котором бы хотел продолжить карьеру.

Джанлуиджи Доннарумма выбрал себе новый клуб. Выбор итальянского голкипера может сильно шокировать болельщиков, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Читайте также Легендарный Фергюсон назвал тренера, который был ориентиром для него

Куда хочет перейти Доннарумма?

Вратарь ПСЖ и национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед. По информации источника, 26-летний итальянец стремится оказаться на "Олд Траффорд" из-за престижа клуба, несмотря на отсутствие команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов и неудачный сезон в АПЛ, ставший худшим в современной истории команды.

Этим летом Доннарумма может покинуть Париж. Он отказался подписывать новый контракт, а парижане уже согласовали трансфер французского голкипера Люки Шевалье.

В то же время в клубе из Манчестера не скрывают интереса к итальянцу. Хотя сейчас сделка кажется сложной.

Напомним, что Джанлуиджи Доннарумма попал в список номинантов на "Золотой мяч-2025".