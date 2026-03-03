Мудрик впервые объяснил, будет ли обращаться в суд против сборной Украины
- Михаил Мудрик опроверг слухи о возможном судебном процессе против УАФ из-за допинга.
- УАФ подтвердила, что информация об иске не соответствует действительности, и никакого иска не поступало.
История с допингом и дисквалификацией Михаила Мудрика набирает обороты. Уже появилось немало различных версий относительно развития событий и возможных причин. Среди них – возможный судебный процесс против УАФ, ведь, по некоторым данным, запрещенное вещество попало в организм футболиста во время сборов сборной.
Журналист Виктор Вацко обратился к Мудрику с вопросом о возможном суде с Украинской ассоциацией футбола. На что футболист ответил, что его якобы обращение к сборной Украины не является правдивым. Об этом сам Вацко сообщил на своем ютуб-канале Вацко LIVE.
Смотрите также Меняет имидж во время дисквалификации: Мудрик шокировал фанатов новой прической
Что сказал Вацко относительно вопроса о Мудрике и суде?
По словам Вацка, информация о судебном иске к УАФ появлялась на непроверенных сайтах и пабликах.
Журналист обратился непосредственно в УАФ, где ему подтвердили, что эта информация не соответствует действительности и никакого иска к федерации не поступало.
Учитывая юридические нюансы, в частности пункт о неразглашении, спортивный журналист не стал уточнять детали у Мудрика о допинге и дисквалификации, чтобы не навредить его карьере.
Что известно о допинге и дисквалификации Михаила Мудрика?
В декабре 2024 года Мудрик был временно отстранен от участия в матчах и тренировках после положительного результата допинг теста на запрещенное вещество – мельдоний.
В июне 2025 года Федерация футбола Англии официально выдвинула ему обвинения в нарушении антидопинговых правил, открыв дисциплинарное дело. По английским правилам такой проступок может повлечь за собой дисквалификацию до четырех лет, сообщает The Independent.
- Его юридическая команда провела добровольный тест на полиграфе (детектор лжи), результаты которого они представили как доказательство того, что он не знал о мельдонии в своем организме, информирует goal.com.