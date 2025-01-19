Уже 14 февраля в Нью-Йорке Денис Беринчик проведет свой насупный бой. Он будет противостоять Кишону Дэвису для защиты титула WBO.

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Беринчик о своем сопернике

Украинец считает, что Дэвис дерется вторым номером и у него скучный бокс, пишет 24 канал со ссылкой на SupremeBoxing. Также Денис назвал своих возможных будущих соперников.

С кем он дрался? Разве что с неудачниками. Кто будет моим следующим соперником? Возможно, Мураталла, возможно, Шакур Стивенсон, мне все равно,

– сказал Денис Беринчик.

Справка. В последнем бою украинский боксер одолел Эммануэля Наваррете.

Отметим, что Кишон Дэвис в своем последнем поединке одержал досрочную победу над Густаво Лемосом.