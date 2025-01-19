Вже 14 лютого у Нью-Йорку Денис Берінчик проведе свій насупний бій. Він протистоятиме Кішону Девісу для захисту титулу WBO.

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Берінчик про свого суперника

Українець вважає, що Девіс б'ється другим номером і у нього нудний бокс, пише 24 канал з посиланням на SupremeBoxing. Також Денис назвав своїх можливих майбутніх суперників.

З ким він бився? Хіба що з невдахами. Хто буде моїм наступним суперником? Можливо, Мураталла, можливо, Шакур Стівенсон, мені все одно,

– сказав Денис Берінчик.

Довідка. В останньому бою український боксер здолав Еммануеля Наваррете.

Відзначимо, що Кішон Девіс у своєму останньому поєдинку здобув дострокову перемогу над Густаво Лемосом.