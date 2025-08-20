Денис Бойко состоял в браке с Валерией Бойко в течение долгих 13 лет. Голкипер легендарного Днепра заявил, что их расставание должно было состояться значительно раньше, но пару сдерживал один важный для обоих человек – сын, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".
Почему Бойко расторг 13-летний брак?
Бывший футболист заверил, что общается с уже экс-супругой только по поводу ребенка.
Расстаться мы должны были гораздо раньше, я считаю, но по причинам того, что это наверное привычка, это ребенок. Это момент страха и непонимания того, что будет дальше,
– сказал Бойко.
Также Денис отметил, что, что для него развод является официальной частью, а сам их расход должен был быть значительно раньше.
Напомним, что последним клубом в карьере Бойко было житомирское Полесье, с которым он попрощался 1 июля 2024 года. После этого еще некоторое время находился без клуба, а затем повесил бутсы на гвоздь. Теперь финалист Лиги Европы-2014/2015 в составе Днепра ведет свой собственный ютуб-канал и является экспертом в студии программы "Футбол 360", где подводят итоги туров УПЛ.
Главное о футбольной карьере Бойко?
- За свою профессиональную карьеру поиграл за целый ряд украинских клубов – Динамо (108), Днепр (102), Кривбасс (26), Полесье (24), Динамо-2 (17), Оболонь (16).
- Также поиграл за рубежом за турецкий Бешикташ и испанскую Малагу – по 5 игр. С турецким клубом завоевал один кубок.
- Чемпион Украины (2020/2021), обладатель Кубка (дважды) и Суперкубка страны (трижды). Все эти титулы выиграл вместе с Динамо.