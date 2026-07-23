Денис Босянок высказался о текущем положении дел с пополнением войск. О своей позиции военнослужащий рассказал сайту Tribuna.

Слова известного комментатора

Самым важным для ВСУ в настоящее время Денис Босянок считает необходимость морально выдержать войну. Ее комментатор называет "самой ненормальной вещью, которая только может быть".

Журналист отмечает, что в России больше людей, а в Украине "мобилизация провалена".

Не может быть, что кто-то играет в футбол, держит микрофон, сидит в студии, рассказывает о футболе, а кто-то сидит в блиндажах, в подвалах, в броневиках. Считаю, что это ненормально. Мне трудно себе это представить. Вот такой вызов. Страна сейчас разделена на тех, кто воюет, и на тех, кто ждет, как все это закончится,

– сказал Босянок.

По словам военнослужащего, такое положение дел серьезно сказывается на психологии людей, находящихся в армии.

О чем еще говорил Денис Босянок

Он затронул также и тему профессиональных футболистов. Он не понимает спортсменов, которые не пошли в армию. По мнению комментатора, это является показателем любви игроков к своей стране.

Отметим, что часть игроков все же вступила в армию. Среди них Владислав Ващук и Владислав Велетень, оба бывшие игроки Динамо, добровольно присоединились к украинским Силам обороны в ответ на российское вторжение.