Денис Босянок висловився про сучасний стан справ щодо поповнення війська. Про власну позицію військовослужбовець розповів сайту Tribuna.

Слова відомого коментатора

Найважливішим для ЗСУ у наш час Денис Босянок вважає необхідність морально витримати витримати війну. Її коментатор називає "найбільш ненормальною штукою, яка є".

Журналіст зазначає, що у Росії більше людей, а в Україні "провалена мобілізація".

Не може бути, що хтось грає у футбол, тримає мікрофон, сидить в студії, розповідає про футбол, а хтось сидить в бліндажах, у підвалах, у броніках. Вважаю, що це ненормально. Мені важко собі уявити. Ось такий виклик. Країна зараз поділена на тих, хто воює, і на тих, хто чекає, як це все закінчиться,

– сказав Босянок.

За словами військовослужбовця, такий стан справ серйозно впливає на психологію людей, які знаходяться у війську.

Про що ще говорив Денис Босянок

Він торкнувся також і теми професійних футболістів. Він не розуміє спортсменів, які не пішли у військо. На думку коментатора, це є індикатором любові гравців до своєї країни.

Зазначимо, що певна частина гравців все ж долучилась до армії. Серед них Владислав Ващук та Владислав Велетень, обидва колишні гравці Динамо, добровільно приєдналися до українських Сил оборони у відповідь на російське вторгнення.