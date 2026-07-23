В інтерв'ю Tribuna Босянок сказав, що для нього проблема мобілізації в Україні лежить не тільки у політичній площині, але й моральній. Зокрема, він не розуміє своїх колег по цеху, які продовжують коментувати футбольні матчі.

Відомий коментатор розкритикував спортсменів

"Наприклад, не можу себе уявити біля мікрофона зараз, як я бачу багатьох. Якого чорта ви там сидите? Я не можу уявити себе тим, хто зараз обслуговує футбол", – сказав військовий.

Він додав, що також не розуміє футболістів, які не пішли у військо. На думку коментатора, це є індикатором любові гравців до своєї країни.

"Тобто усвідомлюю, що вони вважають себе обранцями долі. Їх, як грошових мішків, захищає клуб і, відповідно, держава. Одиниці професіональних футболістів, які пішли у військо і воюють. А гравців міжнародного рівня взагалі майже немає. Це вказує на їхній моральний рівень, на рівень їхньої любові до цієї землі, на якій вони виросли, і яка їм все дала. Війна показує, хто ти є. Йде питання про існування країни", – зазначив Босянок.

Майор ППО заявив, що не розуміє, як в Україні може бути футбол, коли на її території триває війна.

Який футбол може бути в той час, коли на твоїй землі ворог і йде війна. Я цього не розумію – кажу щиро і відверто від себе. По-іншому просто не уявляю, як можна говорити,

– сказав коментатор.

Босянок припустив, що спортсмени, ймовірно, комфортно почуваються під час війни.

"Наприклад, я страшенно люблю риболовлю. З шести років пам'ятаю себе з вудкою. Але як зараз можна їздити на риболовні турніри? А наші риболови їздять на чемпіонати Європи і світу – їх випускають. В країні йде війна, але їм дозволяють. Тобто є люди, які це організовують. І спортсмени, напевно, себе дуже комфортно почувають", – резюмував військовий.

Нагадаємо, Владислав Ващук та Владислав Велетень, обидва колишні гравці Динамо, добровільно приєдналися до українських Сил оборони у відповідь на російське вторгнення.

Служба Велетня у ЗСУ тривала вісім місяців, два з яких він провів на "нулі". На фронті футболіст потрапив під обстріл, коли прильот був в 10 метрах від нього.

Також торік мобілізували колишніх гравців Динамо Дениса Гармаша й Артура Рудька.