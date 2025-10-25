Владислав Велетень приєднався до київської тероборони, а потім став бійцем бойової бригади ЗСУ. На той момент футболісту було 19 років, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Ігоря Циганика.

Як Велетень потрапив під російський обстріл?

Підрозділ Велетня був відправлений на Донеччину. Гравець збірної України пригадав випадок, коли потрапив під ворожий обстріл.

"Війна йде з 2014 року, у 2022-му розпочалася повномасштабна. Ми поїхали з дівчиною з Ковалівки, її сім'я опинилася в окупації, тому вирішив, що краще чекати ворога зі зброєю. Проте бойових завдань у мене особливо не було.

Одного разу ми потрапили під обстріл і мені це запам’яталося найбільше. Це такий адреналін, коли все закінчилося, і ти розумієш, що живий після прильоту у 10-ти метрах від себе. Важко описати ці почуття", – розповів Велетень.

Служба в ЗСУ змінила молодого футболіста. Він став більш відповідальним та дисциплінованим.

У першу чергу познайомився з багатьма різними людьми. Від кожного ти щось дізнаєшся. Я навчився багато у них, особливої чоловічої поведінки. Став спокійнішим. Я, як людина, став більш дисциплінованим і це безумовно допомагає у спорті,

– сказав Велетень.

Зазначимо, що Владислав Велетень вісім місяців перебував на фронті, з них два – на "нулі".

