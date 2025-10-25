Владислав Велетень присоединился к киевской теробороне, а затем стал бойцом боевой бригады ВСУ. На тот момент футболисту было 19 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Игоря Цыганика.

К теме Из теробороны попал в ВСУ: дебютант сборной Украины вспомнил службу в армии

Как Велетень попал под российский обстрел?

Подразделение Велетня было отправлено в Донецкую область. Игрок сборной Украины вспомнил случай, когда попал под вражеский обстрел.

"Война идет с 2014 года, в 2022-м началась полномасштабная. Мы поехали с девушкой из Ковалевки, ее семья оказалась в оккупации, поэтому решил, что лучше ждать врага с оружием. Однако боевых задач у меня особо не было.

Однажды мы попали под обстрел и мне это запомнилось больше всего. Это такой адреналин, когда все закончилось, и ты понимаешь, что жив после прилета в 10-ти метрах от себя. Трудно описать эти чувства", – рассказал Велетень.

Служба в ВСУ изменила молодого футболиста. Он стал более ответственным и дисциплинированным.

В первую очередь познакомился со многими разными людьми. От каждого ты что-то узнаешь. Я научился многому у них, особому мужскому поведению. Стал более спокойным. Я, как человек, стал более дисциплинированным и это безусловно помогает в спорте,

– сказал Велетень.

Отметим, что Владислав Велетень восемь месяцев находился на фронте, из них два – на "нуле".

Как Велетень дебютировал за сборную Украины?