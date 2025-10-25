Владислав Велетень присоединился к киевской теробороне, а затем стал бойцом боевой бригады ВСУ. На тот момент футболисту было 19 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Игоря Цыганика.
К теме Из теробороны попал в ВСУ: дебютант сборной Украины вспомнил службу в армии
Как Велетень попал под российский обстрел?
Подразделение Велетня было отправлено в Донецкую область. Игрок сборной Украины вспомнил случай, когда попал под вражеский обстрел.
"Война идет с 2014 года, в 2022-м началась полномасштабная. Мы поехали с девушкой из Ковалевки, ее семья оказалась в оккупации, поэтому решил, что лучше ждать врага с оружием. Однако боевых задач у меня особо не было.
Однажды мы попали под обстрел и мне это запомнилось больше всего. Это такой адреналин, когда все закончилось, и ты понимаешь, что жив после прилета в 10-ти метрах от себя. Трудно описать эти чувства", – рассказал Велетень.
Служба в ВСУ изменила молодого футболиста. Он стал более ответственным и дисциплинированным.
В первую очередь познакомился со многими разными людьми. От каждого ты что-то узнаешь. Я научился многому у них, особому мужскому поведению. Стал более спокойным. Я, как человек, стал более дисциплинированным и это безусловно помогает в спорте,
– сказал Велетень.
Отметим, что Владислав Велетень восемь месяцев находился на фронте, из них два – на "нуле".
Как Велетень дебютировал за сборную Украины?
- Владислав Велетень – воспитанник динамовской академии. Из-за тяжелой травмы он не смог сыграть за основной состав "бело-синих".
- В 2021 году на правах свободного агента Велетень присоединился к ковалевскому Колосу, за который играл до 2025 года.
- Руслан Ротань вызывал Велетня в молодежную и олимпийскую сборную Украины. Специалист хорошо знал возможности игрока, а потому пригласил его в Полесье, когда возглавил команду из Житомира.
- 10 октября 2025 года Владислав дебютировал за сборную Украины в матче отбора на ЧМ-2026 против Исландии (5:3). Вингер Полесья появился на поле на 87-й минуте, заменив Алексея Гуцуляка.
- По данным Transfermarkt, на данный момент стоимость Владислава Велетня составляет 600 тысяч евро.