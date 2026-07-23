Денис Босянок рассказал, что сначала был военным психологом, но затем попал в ПВО. Об этом он рассказал сайту Tribuna.

Что сказал Босянок

Комментатор рассказал, что попал в армию, когда в 2022 году ему пришла повестка. Его путь в армии начался с ТЦК города Киверцы.

"Оттуда меня отправили, как они сказали, на повышение квалификации во Львовскую академию сухопутных войск. На самом деле это было БЗВП", – рассказал Босянок.

Комментатор в течение длительного времени был военным психологом, прошел БЗВП под Львовом, а оттуда попал на службу в "Десну", где пробыл почти два года.

А затем, по воле судьбы, оказался в новой бригаде, которая формировалась на Ровенском полигоне. Если коротко, то меня перевели после конфликта с генералом. С лета 2024 года мы отправились на восток. Были практически везде,

– сказал Денис Босянок.

Сейчас Денис Босянок проходит службу в ВСУ в качестве заместителя командира подразделения ПВО 40-й отдельной бригады морской пехоты.

О чем еще рассказал известный комментатор

Он затронул также и тему профессиональных футболистов. Он не понимает спортсменов, которые не пошли в армию. По мнению комментатора, это является показателем любви игроков к своей стране.

Отметим, что часть игроков все же вступила в армию. Среди них Владислав Ващук и Владислав Велетень, оба бывшие игроки Динамо, добровольно присоединились к украинским Силам обороны в ответ на российское вторжение.