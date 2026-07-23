Денис Босянок розповів, що спочатку був військовим психологом, але потім потрапив у ППО. Про це він розповів для сайту Tribuna.
Що сказав Босянок
Коментатор розповів, що потрапив до війська, коли у 2022-му йому прийшла повістка. Його шлях в армії розпочався з ТЦК міста Ківерці.
"Звідти мене відправили, як вони сказали, на підвищення кваліфікації у Львівську академію сухопутних військ. Насправді це було БЗВП", – розповів Босянок.
Коментатор протягом тривалого часу був військовим психологом, пройшов БЗВП під Львовом, а звідти потрапив на службу у "Десну", де був майже два роки.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
А потім зигзагом долі опинився в новій бригаді, яка формувалася на Рівненському полігоні. Якщо коротко, то мене перевели після конфлікту з генералом. З літа 2024 року ми поїхали на схід. Були практично всюди,
– сказав Денис Босянок.
Наразі Денис Босянок проходить службу у ЗСУ як заступник командира підрозділу ППО 40-ї окремої бригади морської піхоти.
Про що ще розповів відомий коментатор
Він торкнувся також і теми професійних футболістів. Він не розуміє спортсменів, які не пішли у військо. На думку коментатора, це є індикатором любові гравців до своєї країни.
Зазначимо, що певна частина гравців все ж долучилась до армії. Серед них Владислав Ващук та Владислав Велетень, обидва колишні гравці Динамо, добровільно приєдналися до українських Сил оборони у відповідь на російське вторгнення.