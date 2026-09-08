Как выглядит Денис Гармаш после мобилизации в ВСУ

Бывший полузащитник Динамо Денис Гармаш посетил матч киевлян против ЛНЗ в 5-м туре УПЛ. Футболист едва ли не впервые попал в объектив камеры после мобилизации.

Бывший игрок сборной Украины не остался без внимания во время матча на стадионе имени Валерия Лобановского. Вместе с Гармашем на трибунах находился еще один бывший динамовec – Евгений Хачериди, пишет Sport.ua.

Гармаш появился на матче Динамо

В воскресенье, 6 сентября, Динамо принимало ЛНЗ в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Матч в Киеве оказался небогатым на опасные моменты и завершился без забитых голов – 0:0.

Среди зрителей на матче заметили Дениса Гармаша. Бывший футболист киевлян после длительного перерыва вновь появился на публике, а компанию ему составил Евгений Хачериди.



Денис Гармаш появился на публике после мобилизации / Кадр из трансляции

Для Гармаша это особое появление на публике, ведь в последнее время его жизнь существенно изменилась. В ноябре 2025 года футболиста мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.

По информации, которая появлялась ранее, у Гармаша не было отсрочки или бронирования. После прохождения военно-медицинской комиссии он выбрал службу в одном из подразделений.

Что известно о службе футболиста

Впоследствии стало известно, что бывший динамовский игрок присоединился к Силам беспилотных систем и проходил соответствующую подготовку. Продолжает ли Гармаш сейчас военную службу, официально не сообщалось.

Несмотря на мобилизацию, в апреле 2026 года экс-футболиста представили как новичка любительского клуба Титан из Киевской области. Впрочем, позже клуб удалил соответствующую публикацию со своих страниц.

Последней командой Гармаша был Лесное, который он покинул в конце 2025 года. За свою карьеру полузащитник также выступал за Динамо, Металлист 1925, хорватский Осиек и турецкий Ризеспор.