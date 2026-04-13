Sport News 24 Футбол Экс-звезда Динамо Гармаш перешел в новый клуб несмотря на мобилизацию в ВСУ
13 апреля, 17:00
Экс-звезда Динамо Гармаш перешел в новый клуб несмотря на мобилизацию в ВСУ

Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • Денис Гармаш, бывший полузащитник Динамо, продолжает карьеру в любительском клубе Титан после мобилизации в ВСУ.
  • Гармаш был мобилизован в ВСУ в ноябре 2025 года и проходил службу в Силах беспилотных систем.

Бывший полузащитник Динамо Денис Гармаш нашел новую команду уже после мобилизации. Он стал игроком любительского клуба Титан из Киевской области.

Несмотря на информацию о службе в рядах ВСУ, экс-игрок сборной Украины продолжает футбольную карьеру на любительском уровне. Звездного новичка успели представить на странице АФК Титан в инстаграме, однако вскоре сообщение удалили, передает 24 Канал.

Где был Гармаш последние полгода?

В ноябре 2025 года Денис Гармаш был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Он не имел отсрочки или бронирования и после прохождения ВВК выбрал службу в одном из подразделений.

Впоследствии стало известно, что футболист присоединился к Силам беспилотных систем и проходит подготовку.

Что известно о новом клубе Гармаша?

Любительский футбольный клуб Титан выступает в чемпионате Киевской области.

Громкое усиление состава. Футболист с огромным опытом выступлений на самом высоком уровне, характером и победным менталитетом – теперь часть нашей команды. Его энергия, борьба на каждом метре поля и желание побеждать – это именно то, что усиливает Титан в решающий момент сезона, 
– говорится в сообщении клуба.

Последним профессиональным клубом в карьере Гармаша было Лесное из чемпионата Второй лиги, после чего он перешел на любительский уровень.

Основные достижения Гармаша

  • Денис Гармаш родился в Луганской области. С 17 лет выступает в составе Динамо.
  • В сентябре 2007 года вышел на замену вместо Аилы Юссуфа в товарищеской встрече на 80-летие клуба против Милана (2:2). После матча президент итальянского клуба Адриано Галлиани отметил его игру.
  • В составе Динамо Гармаш провел 237 матчей, в которых забил 34 гола. На счету футболиста также 31 игра и два мяча за национальную сборную Украины.