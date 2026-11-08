"Нужно время, но его нет": бывший игрок сборной Украины оценил работу Андреа Мальдеры

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В эксклюзивном комментарии для 24 Канала футболист, который в свое время провел в футболке с трезубцем 12 матчей, поделился впечатлениями о том, как изменилась сборная под руководством Андреа Мальдеры.

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Денис Олейник о ротации и стиле сборной

Экс-игрок "Динамо", "Металлиста", "Днепра", "Ворсклы" и "ЛНЗ", который сейчас работает тренером в Финляндии, отметил, что итальянский наставник стремится играть в современный футбол с несколькими по-настоящему интересными идеями.

В то же время матчи Лиги наций тренерский штаб, очевидно, использовал для того, чтобы собрать необходимую информацию о футболистах. Об этом, по мнению Дениса Олейника, свидетельствует большая ротация, к которой прибег Мальдера уже в первых четырех официальных играх.

Строится новая команда. Нужно время, но его нет, потому что нужен и результат. Я, как и все украинцы, верю, что наша сборная будет играть в яркий футбол с сердцем, огромной самоотдачей и характером– заявил Олейник.

Бывший футболист пожелал "сине-желтым" радовать болельщиков результатом – и сделать это они смогут уже в матчах с Северной Ирландией на выезде 14 ноября и с Грузией в Кошице 17 ноября. Две победы практически гарантируют подопечным Андреа Мальдери продолжение борьбы за повышение в Лигу А, а также более выгодную вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира Евро-2028.