"Потрібен час, але його немає": ексгравець збірної України оцінив роботу Андреа Мальдери

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В ексклюзивному коментарі 24 Каналу футболіст, що свого часу провів у футболці з тризубом 12 матчів, поділився враженнями від того, як змінилася збірна під орудою Андреа Мальдери.

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Денис Олійник про ротацію та стиль збірної

Ексгравець Динамо, Металіста, Дніпра, Ворскли та ЛНЗ, який зараз працює тренером у Фінляндії, відзначив, що італійський наставник прагне грати у сучасний футбол з декількома по-справжньому цікавими ідеями.

Водночас матчі Ліги націй тренерський штаб очевидно використав для того, щоб зібрати потрібну інформацію про футболістів. Про це, на думку Дениса Олійника, свідчить велика ротація, до якої вдався Мальдера вже за перші чотири офіційні гри.

Будується нова команда. Потрібен час, але його немає, бо також потрібен результат. Я, як і всі українці, вірю, що наша збірна буде грати в яскравий футбол з серцем, величезною самовіддачею та характером– заявив Олійник.

Колишній футболіст побажав "синьо-жовтим" радувати вболівальників результатом – і зробити це вони зможуть вже у матчах з Північною Ірландією на виїзді 14 листопада та з Грузією у Кошице 17 листопада. Дві перемоги практично гарантують підопічним Андреа Мальдери продовження боротьби за підвищення в Лігу А, а також більш вигідний другий кошик під час жеребкування відбору на Євро-2028.