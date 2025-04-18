Теннисистка Элина Свитолина напомнила миру о похищенных Россией детях накануне Пасхи

Первая ракетка Украины не только демонстрирует успешные результаты на корте. Девушка продолжает информировать мир о террористических актах и преступлениях со стороны России.

Уже в ближайшее воскресенье, 20 апреля, в Украине будут праздновать Пасху. Впрочем война на территории нашей страны продолжается, а зверства со стороны России не прекращаются.

По теме Украинская теннисистка рассталась с россиянином после 7 лет отношений: что он говорил о войне

Вспомнила о депортированных детях

Одним из актов терроризма со стороны россиян является похищение украинцев, в том числе детей. Накануне праздника украинская теннисистка Элина Свитолина решила напомнить об этой проблеме, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм спортсменки.

Свитолина присоединилась к инициативе Bring Kids Back UA от президента Украины Владимира Зеленского. Она призвала мировое сообщество прилагать усилия по возвращению в Украину депортированных детей.

"В эту Пасху не забывайте об украинских детях, которых похитила Россия. Пока многие из нас проводят этот праздник с семьями и детьми, тысячи украинских детей до сих пор далеко от дома, похищены Россией. Их разлучили с семьями, отправили вглубь России, изменили им имена и выдали новые паспорта, незаконно передали в российские семьи или учреждения. У них забирают язык, культуру, идентичность. Россия не скрывает своих намерений, она использует детей как оружие. Через промывание мозгов, принудительную ассимиляцию и даже милитаризацию, их пытаются превратить в инструменты будущей агрессии.

Именно поэтому я с гордостью поддерживаю инициативу Президента Украины Bring Kids Back UA. Ее миссия - вернуть каждого похищенного ребенка домой, в Украину. На сегодня удалось вернуть 1 227 детей, но еще много ждут своего возвращения. Я видела и слышала истории возвращенных украинских детей. Их слова, их глаза... Это останется со мной навсегда. Болит даже думать о том, через что им пришлось пройти. Сохраним их истории в наших сердцах. Не может быть ни справедливого, ни длительного мира без возвращения этих детей. Пожалуйста, не молчите,

– говорится в заявлении Элины.

Читайте также Известная теннисистка во время матча заявила судье, что ее соперница плохо пахнет: скандальное видео

Напомним, что Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест президента России Владимира Путина именно из-за незаконной депортации детей из Украины. Такой же ордер получила Мария Львова-Белова, которая является уполномоченной по правам ребенка в России.

Отметим, что в эти дни Свитолина участвует в престижном турнире WTA500 во французском Руане. В 1/8 финала Элина одолела другую украинку Ангелину Калинину и теперь в четвертьфинале сойдется с испанкой Джессикой Бузас Манейро. В рейтинге WTA Свитолина занимает 18 место.