Чисора после ссоры с Усиком принял неожиданное решение

Британский боксер в супертяжелом весе (свыше 90,72 килограмма) Дерек Чисора вскоре выйдет на профессиональный ринг. Его соперником станет россиянин.

Чисора, похоже, выбрал российский вектор своей карьеры. В декабре 42-летний боксер встретится в ринге с Муратом Гассиевым, сообщил ресурс EverythingBoxing.

Что известно о решении Чисоры

По информации источника, Дерек Чисора выйдет на ринг в декабре в Великобритании, а наиболее вероятным соперником является Мурат Гассиев.

Отмечается, что такие данные в СМИ распространила боксерская организация IBA, которую возглавляет российский олигарх Умар Кремлев.

Источник добавляет, что на данный момент точная дата и место проведения боксерского вечера с участием британского ветерана неизвестны.

Отметим, что в течение определенного периода времени Чисора отличается странным поведением. В июле он посетил Москву, а вскоре после выступил с публичными угрозами в адрес Александра Усика.

Какой статус может иметь бой Гассиев – Чисора

В настоящее время россиянин владеет поясом WBA Regular, который является вторым по значимости в линейке титулов этой организации. Вероятно, именно он будет поставлен на кон.

Россиянин должен был получить главный титул – WBA Super, когда Александр Усик освободил все свои пояса. За это Гассиев получил публично благодарил украинца. Но пояс в декабре разыграют Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.