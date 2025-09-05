Министр спорта России Михаил Дегтярев разродился очередным бредом в адрес Украины. Во всех своих бедах россияне традиционно обвиняют представителей украинского спорта и международные организации.

Путинского министра Михаила Дегтярева возмутили слова президента Федерации гимнастики Украины Ирины Дерюгиной о бойкоте Кубка мира 2025 из-за участия россиянки Ангелины Мельниковой. "Нейтральная" спортсменка выступает за клуб захватнической армии ЦСКА и открыто поддерживает войну в социальных сетях, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

В чем министр России обвиняет Украину?

Дегтярев пожаловался пропагандистам с Матч ТВ на "украинское лобби", которое оказывает давление на международные организации. Якобы из-за таких действий российские спортсмены подвергаются притеснениям.

Во время своего спича ярый путинист вспомнил президента УЕФА и недавний чемпионат мира по фехтованию в Грузии.

"В речах главы УЕФА Александера Чеферина чувствуется тревога за давление, которое оказывает на всех членов исполкома УЕФА украинское лобби, занимающееся спортивным бандитизмом. Как только наши фехтовальщицы поехали на чемпионат мира в Грузию, сразу началось давление: под окнами шум, запускают в окна олимпийским чемпионкам из России фейерверки. Это тоже проявление международного спортивного терроризма, исходящего из Украины", – заявил Дегтярев.

Представитель российских властей в очередной раз продемонстрировал свое невежество. Санкции на российский спорт наложены из-за войны против Украины, а не благодаря мифическому лобби. Кроме того, представителей страны-агрессора допускают к соревнованиям в индивидуальных видах спорта, но в нейтральном статусе и при условии неподдержки войны в Украине.

Почему Дерюгина призвала бойкотировать Кубок мира?

В апреле 2025 года Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в "нейтральном" статусе. Предыдущий запрет длился с марта 2022 года.

В августе 2025 года FIG подтвердила регистрацию пяти российских и белорусских гимнасток в Кубке мирового вызова в Париже.

Среди допущенных к соревнованиям оказалась Ангелина Мельникова, которая использует символику "Z" и была кандидатом в депутаты от "Единой России".

Президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина обратилась к FIG с просьбой проверить россиянку на соответствие требованиям нейтральности.

Если FIG не отреагирует на протест, то украинские спортсменки могут отказаться от участия в соревнованиях.

