Сыновья Александра Усика Кирилл и Михаил только начинают делать первые шаги в спорте. Юные дзюдоисты унаследовали от отца настойчивость к тренировкам.

После начала полномасштабного вторжения России сыновья Усика Кирилл и Михаил переехали в Испанию, где живут вместе с родителями жены боксера. Ребята посещают академию дзюдо Ивана Васильчука в Марбелье и уже имеют успехи в этом виде спорта, пишет 24 Канал.

Как сын Усика тренируется в Испании?

Александр и Екатерина Усик в социальных сетях опубликовали видео, как тренируется их старший сын Кирилл. Несмотря на летние каникулы, парень настойчиво совершенствует спортивную форму.

В ролике Кирилл выполняет упражнение "подъем по канату" с помощью рук.

"Лето не для отдыха, а для двух тренировок в день", – подписали видео с сыном Усика.

Видео, как сын Усика тренируется на каникулах

Отметим, что старший сын Усика Кирилл родился в 2013 году. До войны парень посещал футбольную академию Левого Берега в Киеве. Однако впоследствии переключился на дзюдо.

Младший за него на два года Михаил тоже занимается дзюдо. По словам отца, он мечтает стать боксером.

Оба брата уже имеют успехи в дзюдо. Сыновья Усика завоевывали золотые медали на турнирах.

