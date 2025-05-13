В начале мая Динамо объявило о подписании колумбийского вингера Анхеля Торреса. Новичок "бело-синих" уже успел оценить красоту украинских девушек, пишет 24 Канал.

Читайте также Динамо подписало скандального легионера, которого обвиняли в изнасиловании

Резкий ответ Крыжановской на знаки внимания от Торреса

Бывшая девушка форварда Динамо Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская сделала публикацию в инстаграме. Она заметила, что ее фото активно лайкает новичок киевлян Анхель Торрес.

Такие действия 25-летнего футболиста разозлили девушку.

"Передайте этому типу! Что второй раз я на такую ху**ю не подпишусь, одного уже хватило" – написала Кристина.

Публикация Кристины Крыжановской / фото из инстаграма предпринимательницы

Отметим, что перед переходом в Динамо Анхель Торрес стал фигурантом сексуального скандала. В 2024 году против футболиста возбудили дело об изнасиловании. Из-за этого он пропустил год в футболе. Недавно новичок киевлян был оправдан по всем пунктам.

Что касается Кристины Крыжановской, то она имела историю отношений с панамским легионером Динамо Эдуардом Герреро. Девушка разорвала с ним отношения, когда узнала о его неверности.

Ранее Крыжановская встречалась с экс-игроком Зари Даниилом Алефиренко, который нынче выступает за ковалевский Колос.