На початку травня Динамо оголосило про підписання колумбійського вінгера Анхеля Торреса. Новачок "біло-синіх"вже встиг оцінити красу українських дівчат, пише 24 Канал.

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Різка відповідь Крижановської на знаки уваги від Торреса

Колишня дівчина форварда Динамо Едуардо Герреро Крістіна Крижановська зробила публікацію в інстаграмі. Вона помітила, що її фото активно лайкає новачок киян Анхель Торрес.

Такі дії 25-річного футболіста розлютили дівчину.

"Передайте цьому тіпу! Що вдруге я на таку ху**ю не підпишусь, одного вже вистачило" – написала Крістіна.

Публікація Крістіни Крижановської / фото з інстаграму підприємиці

Зазначимо, що перед переходом до Динамо Анхель Торрес став фігурантом сексуального скандалу. У 2024 році проти футболіста порушили справу про зґвалтування. Через це він пропустив рік у футболі. Нещодавно новачка киян було виправдано за усіма пунктами.

Щодо Крістіни Крижановської, то вона мала історію стосунків з панамським легіонером Динамо Едуардом Герреро. Дівчина розірвала з ним відносини, коли дізналася про його невірність.

Раніше Крижановська зустрічалася з ексгравцем Зорі Даніїлом Алефіренком, який нині виступає за ковалівський Колос.