Возлюбленная футболиста Динамо поделилась горячими фото с отдыха
- Дарья Квиткова, возлюбленная Владимира Бражко из киевского Динамо, поделилась обольстительными фото с отдыха в Одессе.
- Квиткова известная украинская блогерша с 2 миллионами подписчиков, которая получила известность благодаря проекту "Холостяк".
Дарья Квиткова снова покорила социальные сети горячим контентом. Роскошная возлюбленная Владимира Бражко из киевского Динамо опубилкувала обольстительные фото.
Дарья Квиткова в своем инстаграме поделилась очень жаркими фотографиями, которые "сорвут крышу". Пока Владимир Бражко сфокусирован на матчах еврокубков и УПЛ, его девушка отправилась на отдых, сообщает 24 канал.
Соблазнительная Дарья Квиткова
Любимая футболистка киевского Динамо поделилась горячими снимками с отдыха. Дарья Квиткова отметила, что поездка в Одессу была спонтанной и она не жалеет о своем решении.
Соблазнительная девушка предстала перед камерой в стильном черном купальнике. Дарья похвасталась стройной фигурой и идеальным загаром. Владимир отреагировал на фото любимой, написав: "Моя любовь".
Квиткова на отдыхе / Фото из инстаграма девушки
Напомним, что Дарья Квиткова является известным украинским блогером. Свою популярность девушка получила на проекте "Холостяк" – за ее инстаграмом около 2 миллионов пользователей.
Что известно о Бражке и Квитковой?
9 июля 2025 года Дарья Квиткова праздновала свой День рождения. В этот день Владимир Бражко раскрыл отношения с блогером, поздравив ее с праздником.
Лидер киевского Динамо в июне сыграл за молодежную сборную Украины U-21 на Евро-2025. Дарья стала на защиту бойфренда после провала на турнире в Словакии.