Дар'я Квіткова знову підкорила соціальні мережі гарячим контентом. Розкішна кохана Володимира Бражка з київського Динамо опубілкувала звабливі фото.

Дар'я Квіткова у своєму інстаграмі поділилась дуже спекотними світлинами, які "зірвуть дах". Поки Володимир Бражко сфокусований на матчах єврокубків та УПЛ, його дівчина вирушила на відпочинок, повідомляє 24 канал.

Зваблива Дар'я Квіткова

Кохана футболістка київського Динамо поділилась гарячими знімками з відпочинку. Дар'я Квіткова зазначила, що поїздка в Одесу була спонтанною та вона не жалкує про своє рішення.

Зваблива дівчина постала перед камерою у стильному чорному купальнику. Дар'я похизувалась стрункою фігурою та ідеальною засмагою. Володимир відреагував на фото коханої, написавши: "Моє кохання".

Квіткова на відпочинку / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Дар'я Квіткова є відомою українською блогеркою. Свою популярність дівчина здобула на проєкті "Холостяк" – за її інстаграмом близько 2 мільйонів користувачів.

Що відомо про Бражка та Квіткову?