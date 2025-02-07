Первый зимний трансфер Шахтера: "горняки" подписали 19-летнего футболиста из Боливии

Донецкий Шахтер продолжает придерживаться латиноамериканского вектора в трансферной политике. Первым зимним новичком клуба стал боливийский защитник Диего Арройо.

19-летний боливийский защитник Диего Арройо официально стал игроком донецкого Шахтера. Об этом в своих социальных сетях сообщили "горняки", пишет 24 Канал.

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Что известно о первом новичке Шахтера

Перспективный игрок молодежной сборной Боливии U-20 оформил с "горняками" полноценный контракт до 31 декабря 2029 года. По данным Transfermarkt, Шахтер заплатил Боливару 950 тысяч евро.

Шахтер презентовал Диего Арройо / фото ФК Шахтер

Диего Арройо – воспитанник клубов Тауичи, Баия и Боливара. В составе последнего он дебютировал 26 сентября 2024 года в матче против Индепендиенте Петролеро. В элитном дивизионе Боливии Арройо сыграл три матча, в которых отметился одним ассистом.

За сборную Боливии U-20 сыграл 6 матчей, в том числе 4 поединка на молодежном чемпионате Южной Америки, который состоялся в конце января 2025 года в Венесуэле.

Отметим, что сейчас стоимость Арройо на портале Transfermarkt составляет 25 тысяч евро.

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