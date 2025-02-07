Первый зимний трансфер Шахтера: "горняки" подписали 19-летнего футболиста из Боливии
Донецкий Шахтер продолжает придерживаться латиноамериканского вектора в трансферной политике. Первым зимним новичком клуба стал боливийский защитник Диего Арройо.
19-летний боливийский защитник Диего Арройо официально стал игроком донецкого Шахтера. Об этом в своих социальных сетях сообщили "горняки", пишет 24 Канал.
Читайте также Почти год без футбола: клуб Серии А планирует подписать экс-игрока сборной Украины
Что известно о первом новичке Шахтера
Перспективный игрок молодежной сборной Боливии U-20 оформил с "горняками" полноценный контракт до 31 декабря 2029 года. По данным Transfermarkt, Шахтер заплатил Боливару 950 тысяч евро.
Шахтер презентовал Диего Арройо / фото ФК Шахтер
Диего Арройо – воспитанник клубов Тауичи, Баия и Боливара. В составе последнего он дебютировал 26 сентября 2024 года в матче против Индепендиенте Петролеро. В элитном дивизионе Боливии Арройо сыграл три матча, в которых отметился одним ассистом.
За сборную Боливии U-20 сыграл 6 матчей, в том числе 4 поединка на молодежном чемпионате Южной Америки, который состоялся в конце января 2025 года в Венесуэле.
Отметим, что сейчас стоимость Арройо на портале Transfermarkt составляет 25 тысяч евро.
Трансферные потери Шахтера
- Напомним, что зимой Шахтер покинуло несколько опытных футболистов. В Турцию отправились капитан команды Тарас Степаненко (Эюпспор), вингер Александр Зубков и форвард Даниил Сикан (оба – Трабзонспор).
- Венесуэльский нападающий Кевин Келси стал полноценным игроком американского Портленд Тимберс.
- Кроме того, "горняки" не продлили срок аренды хорватского опорного полузащитника Бартоло Франьича, который вернулся в немецкий Вольфсбург.