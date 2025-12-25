Российская гроссмейстерша позорно повела себя после поражения 11-летнему школьнику в США
- 31-летняя российская гроссмейстерка Дина Беленькая проиграла 11-летнему школьнику Александру Ясински на шахматном турнире в США и отличилась позорным поведением.
- ФИДЕ решила допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям с использованием национальных символов на юношеских турнирах, а также позволила проводить официальные мероприятия в Беларуси.
Социальными сетями разлетелось видео с шахматного турнира в США. В одной из игр 31-летняя гроссмейстерка Дина Беленькая проиграла 11-летнему школьнику Александру Ясински.
Кроме того, российская шахматистка отличилась своим позорным поведением. Она сверхэмоционально высказывалась перед партией и после поражения, сообщает 24 канал.
Что сделала Дина Беленькая?
На видео видно, что юный шахматист подходил к столу с подушкой, чтобы сидеть выше и лучше видеть доску. Беленькая перед партией эмоционально отреагировала на соперника, сказав "бл**ь".
После того, как россиянка проиграла она пыталась "отыграться" в социальных сетях, поделившись видео с партии и сделав акцент на своем статусе гроссмейстера. Ясински роскошно ответил разъяренной Беленькой.
Ну так, только женский гроссмейстер. Рейтинг – не главное, зато я младший, – сказал парень.
Позорное поведение Беленькой: смотрите видео
Отметим, что 11-летний школьник поставил матч 31-летней гроссмейстерше. Пользователи социальных сетей стали на защиту юного шахматиста, раскритиковав россиянку за ее поведение.
Также напомним, что Генассамблея ФИДЕ решила вернуть возможность россиянам и белорусам выступать под собственными национальными символами, писала пресс-служба организации.
В результате ФИДЕ решила допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, а также использовать национальные символы, но только на юношеских турнирах. Также федерация разрешила проводить официальные мероприятия в Беларуси.
Что известно о Беленькой и Ясинском?
Ясински выступает, как национальный мастер в США. Он уже имеет солидный рейтинг для своего возраста.
Беленькая является женской гроссмейстером. Ее рейтинг в классических шахматах составляет более 2200 баллов.
До 2022 года она представляла Россию. Однако теперь 31-летняя шахматистка выступает за Израиль.