Золотой состав Динамо-1975: кто из легендарных футболистов ушел из жизни

В 2025 году киевское Динамо отмечало 50-ю годовщину завоевания Кубка кубков и Суперкубков УЕФА. К сожалению, не все участники тех славных событий дожили до круглой даты.

Неумолимое время каждое мгновение отдаляет нас от первой победы украинской команды в еврокубковом турнире. 24 Канал вспомнил футболистов и тренеров легендарного Динамо-1975, которые ушли из жизни.

Когда Динамо выиграло первый Кубок кубков и Суперкубок УЕФА?

Киевское Динамо на одном дыхании прошло еврокубковую кампанию сезона-1974/75. На пути к финалу подопечные Валерия Лобановского выбили из турнира болгарский ЦСКА, немецкий Айнтрахт, турецкий Бурсаспор и нидерландский ПСВ.

В решающем матче, который состоялся 14 мая 1975 года, "бело-синие" разгромили венгерский Ференцварош со счетом 3:0. За киевлян голы забивали Владимир Онищенко (дубль) и Олег Блохин.

Киевское Динамо отыграло весь матч без замен. Из основных игроков не вышел на поле стадиона в Базеле Владимир Веремеев, который до этого сыграл в 7 матчах турнира.

Состав Динамо в финале Кубка кубков-1975: Рудаков – Трошкин, Решко, Фоменко, Матвиенко – Коньков, Колотов (к), Буряк, Мунтян – Онищенко, Блохин

Динамо Киев – обладатель Кубка кубков 1975 / фото ФК Динамо

Суперкубок УЕФА разыграли победитель Кубка чемпионов мюнхенская Бавария и обладатель Кубка кубков киевское Динамо. В первом поединке противостояние 9 сентября 1975 года подопечные Лобановского благодаря голу Блохина на выезде обыграли "баварцев" со счетом 1:0.

В ответном матче, состоявшийся в Киеве 6 октября, дубль Блохина снял все вопросы о обладателе Суперкубка УЕФА. Этот успех стал самым выдающимся в истории украинского клуба.

Состав Динамо в первом матче против Баварии: Рудаков – Трошкин, Решко, Фоменко, Зуев – Коньков, Колотов, Буряк, Дамин – Слободян, Блохин

Состав Динамо в ответном матче Суперкубка УЕФА: Рудаков – Трошкин, Решко, Фоменко, Зуев – Коньков, Веремеев, Буряк, Мунтян – Онищенко, Блохин

Интересно, Валерий Лобановский в обоих поединках не воспользовался заменами. Игроки основного состава отыграли все игровое время.

Легендарное Динамо 1975 года / фото ФК Динамо

Кто из легендарного Динамо-1975 ушел из жизни?

С тех пор прошло уже 50 лет. Легенды славного Динамо уходят в вечность, оставляя болельщикам незабываемые воспоминания о выдающихся победах.

Первым ушел из жизни капитан той славной команды Виктор Колотов. Бывший полузащитник Динамо умер 3 января 2000 года в возрасте 50 лет. В конце 1999 года Колотов пережил второй инфаркт. Специалист близко к сердцу воспринимал результаты молодежной сборной Украины, которую тогда возглавлял.

Виктор Колотов и Франц Бекенбауэр / фото ФК Динамо

Вратарь Динамо-1975 Евгений Рудаков умер в возрасте 69 лет. Один из лучших голкиперов мира XX века отошел в лучший мир 21 декабря 2011 года. Долгое время он работал тренером в школе Динамо, воспитывая смену для основного состава.

Коренной киевлянин Валерий Зуев большую часть игровой и тренерской карьеры проработал в родном Динамо. Он ушел из жизни 6 мая 2016 года в возрасте 63 лет.

Защитник Виктор Матвиенко выступал за киевское Динамо с 1970 по 1977 год. Уроженец Запорожья отошел в вечность 29 ноября 2018 года (в 70 лет). 2020 год забрал сразу двух легендарных динамовцев – Владимира Трошкина (умер в 72 года) и Петра Слободяна (умер в 67 лет).

Владимир Мунтян и Владимир Трошкин / фото ФК Динамо

Бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко в конце жизни имел онкологическое заболевание. 29 апреля 2024 года легендарный защитник умер в возрасте 75 лет. По информации Суспільне Суми, обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА похоронили в родном городе.

4 октября прошлого года также умер Анатолий Коньков. После игровой карьеры он был главным тренером сборной Украины и возглавлял Федерацию футбола Украины.

Михаил Фоменко умер в 2024 году / фото ФК Динамо

В конце 2025 года печальное известие всколыхнуло весь футбольный мир Украины. На 80-м году ушел из жизни Владимир Мунтян. В последнее время он тяжело болел.

Главный тренер легендарного Динамо Валерий Лобановский умер 13 мая 2002 года. Во время матча в Запорожье против местного Металлурга у 63-летнего специалиста случился инсульт. Врачи боролись за его жизнь в течение шести дней.

Соратник Лобановского Олег Базилевич сделал весомый вклад в завоевание первых еврокубковых трофеев. Официально он был начальником команды, но все вопросы давние товарищи принимали вместе. Базилевич последние годы жизни боролся с болезнью Паркинсона. 18 октября 2018 года в возрасте 80 лет первый в истории тренер сборной Украины умер.

Лобановский и Базилевич на тренировке перед финалом Кубка кубков-1975 / Фото ФК Динамо

Кто остался из игроков Динамо-1975?

По состоянию на начало декабря 2025 года из триумфального состава Динамо-1975 живыми остаются Олег Блохин, Владимир Онищенко, Леонид Буряк, Владимир Веремеев, Александр Дамин и Стефан Решко.

Сейчас они не возглавляют ни с одну из команд, находясь на заслуженном отдыхе. Однако специалисты не отошли от футбольных дел. В роли экспертов они комментируют важные события.

Леонид Буряк с воспитанниками Динамо возле памятника Лобановскому / фото ФК Динамо

72-летний Леонид Буряк ныне является советником президента Динамо Игоря Суркиса по спортивным вопросам. Олег Блохин 5 ноября отпраздновал 73-летие. Недавно легендарный бомбардир участвовал в турне "Золотых мячей" вместе с Андреем Шевченко и Игорем Белановым.