Золотий склад Динамо-1975: хто з легендарних футболістів пішов з життя

У 2025 році київське Динамо відзначало 50-ту річницю здобуття Кубка кубків та Суперкубків УЄФА. На жаль, не всі учасники тих славетних подій дожили до круглої дати.

Невблаганний час кожної миті віддаляє нас від першої перемоги української команди у єврокубковому турнірі. 24 Канал пригадав футболістів та тренерів легендарного Динамо-1975, які пішли з життя.

Коли Динамо виграло перший Кубок кубків і Суперкубок УЄФА?

Київське Динамо на одному диханні пройшло єврокубкову кампанію сезону-1974/75. На шляху до фіналу підопічні Валерія Лобановського вибили з турніру болгарський ЦСКА, німецький Айнтрахт, турецький Бурсаспор та нідерландський ПСВ.

У вирішальному матчі, який відбувся 14 травня 1975 року, "біло-сині" розгромили угорський Ференцварош з рахунком 3:0. За киян голи забивали Володимир Онищенко (дубль) та Олег Блохін.

Київське Динамо відіграло весь матч без замін. З основних гравців не вийшов на поле стадіону в Базелі Володимир Веремєєв, який до цього зіграв у 7 матчах турніру.

Склад Динамо у фіналі Кубка кубків-1975: Рудаков – Трошкін, Решко, Фоменко, Матвієнко – Коньков, Колотов (к), Буряк, Мунтян – Онищенко, Блохін

Динамо Київ – володар Кубка кубків 1975 / фото ФК Динамо

Суперкубок УЄФА розіграли переможець Кубка чемпіонів мюнхенська Баварія та володар Кубка кубків київське Динамо. У першому поєдинку протистояння 9 вересня 1975 року підопічні Лобановського завдяки голу Блохіна на виїзді обіграли "баварців" з рахунком 1:0.

У матчі-відповідь, що відбувся у Києві 6 жовтня, дубль Блохіна зняв усі питання про володаря Суперкубка УЄФА. Цей успіх став найвидатнішим в історії українського клубу.

Склад Динамо у першому матчі проти Баварії: Рудаков – Трошкін, Решко, Фоменко, Зуєв – Коньков, Колотов, Буряк, Дамін – Слободян, Блохін

Склад Динамо у матчі-відповіді Суперкубка УЄФА: Рудаков – Трошкін, Решко, Фоменко, Зуєв – Коньков, Веремєєв, Буряк, Мунтян – Онищенко, Блохін

Цікаво, Валерій Лобановський в обох поєдинках не скористався замінами. Гравці основного складу відіграли весь ігровий час.

Легендарне Динамо 1975 року / фото ФК Динамо

Хто з легендарного Динамо-1975 пішов з життя?

З того часу минуло вже 50 років. Легенди славетного Динамо йдуть у вічність, залишаючи вболівальникам незабутні спогади про видатні перемоги.

Першим пішов з життя капітан тієї славетної команди Віктор Колотов. Колишній півзахисник Динамо помер 3 січня 2000 року у віці 50 років. Наприкінці 1999 року Колотов пережив другий інфаркт. Фахівець близько до серця сприймав результати молодіжної збірної України, яку тоді очолював.

Віктор Колотов та Франц Бекенбауер / фото ФК Динамо

Воротар Динамо-1975 Євген Рудаков помер у віці 69 років. Один з найкращих голкіперів світу XX століття відійшов у кращий світ 21 грудня 2011 року. Тривалий час він працював тренером у школі Динамо, виховуючи зміну для основного складу.

Корінний киянин Валерій Зуєв більшу частину ігрової та тренерської кар'єри пропрацював у рідному Динамо. Він пішов з життя 6 травня 2016 року у віці 63 років.

Захисник Віктор Матвієнко виступав за київське Динамо з 1970 по 1977 рік. Уродженець Запоріжжя відійшов у вічність 29 листопада 2018 року (у 70 років). 2020 рік забрав одразу двох легендарних динамівців – Володимира Трошкіна (помер у 72 роки) та Петра Слободяна (помер у 67 років).

Володимир Мунтян та Володимир Трошкін / фото ФК Динамо

Колишній тренер збірної України Михайло Фоменко наприкінці життя мав онкологічне захворювання. 29 квітня 2024 року легендарний захисник помер у віці 75 років. За інформацією Суспільне Суми, володаря Кубка кубків та Суперкубка УЄФА поховали у рідному місті.

4 жовтня минулого року також помер Анатолій Коньков. Після ігрової кар'єри він був головним тренером збірної України та очолював Федерацію футболу України.

Михайло Фоменко помер у 2024 році / фото ФК Динамо

Наприкінці 2025 року сумна звістка сколихнула увесь футбольний світ України. На 80-му році пішов з життя Володимир Мунтян. Останнім часом він важко хворів.

Головний тренер легендарного Динамо Валерій Лобановський помер 13 травня 2002 року. Під час матчу у Запоріжжі проти місцевого Металурга у 63-річного фахівця стався інсульт. Лікарі боролися за його життя упродовж шести днів.

Соратник Лобановського Олег Базилевич зробив вагомий внесок у здобуття перших єврокубкових трофеїв. Офіційно він був начальником команди, але усі питання давні товариші приймали разом. Базилевич останні роки життя боровся з хворобою Паркінсона. 18 жовтня 2018 року у віці 80 років перший в історії тренер збірної України помер.

Лобановський і Базилевич на тренуванні перед фіналом Кубка кубків-1975 / Фото ФК Динамо

Хто залишився з гравців Динамо-1975?

Станом на початок грудня 2025 року з тріумфального складу Динамо-1975 живими залишаються Олег Блохін, Володимир Онищенко, Леонід Буряк, Володимир Веремєєв, Олександр Дамін та Стефан Решко.

Наразі вони не очолюють жодну з команд, перебуваючи на заслуженому відпочинку. Проте фахівці не відійшли від футбольних справ. У ролі експертів вони коментують важливі події.

Леонід Буряк з вихованцями Динамо біля пам'ятника Лобановському / фото ФК Динамо

72-річний Леонід Буряк нині є радником президента Динамо Ігоря Суркіса зі спортивних питань. Олег Блохін 5 листопада відсвяткував 73-річчя. Нещодавно легендарний бомбардир брав участь у турне "Золотих м'ячів" разом з Андрієм Шевченком та Ігорем Бєлановим.