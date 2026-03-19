Рекорд не за горами: лидер Динамо приблизился к вечному достижению в УПЛ
- Андрей Ярмоленко забил свой 119-й гол в УПЛ, обойдя Евгения Селезнева, и теперь нацелен превзойти Сергея Реброва и Максима Шацких.
- Динамо победило Александрию 5:0, приблизившись к лидерам таблицы, оставаясь четвертыми с 49 голами.
Перед павзой на матчи сборных киевское Динамо в УПЛ на выезде уничтожило Александрию 5:0. Голом отметился капитан Андрей Ярмоленко, который все ближе к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины всех времен.
Ярмоленко хватило всего три минуты, чтобы открыть счет во встрече. Это был его 119-ый точный удар в УПЛ, пишет сайт Динамо.
Сколько голов Ярмоленко осталось до рекорда?
Сейчас Андрей Ярмоленко находится на третьей строчке в списке лучших голеадоров в истории УПЛ.
Гол Ярмоленко в ворота Александрии – смотрите видео:
Вингер опередил Евгения Селезнева, у которого было 117 голов. Впереди лишь Сергей Ребров, который забил в свое время 123 мяча (все за Динамо), Максим Шацких со 124 взятиями ворот (кроме Динамо, выступал также за Арсенал, Черноморец и Говерлу).
До конца чемпионата осталось 9 матчей, и, если слухи о завершении карьеры Ярмоленко правдивы, он имеет не так много времени, чтобы все же превзойти двух других легендарных динамовцев.
Что сказал о голе Ярмоленко тренер Динамо?
Наставник киевлян Игорь Костюк после матча в интервью УПЛ ТВ отметил важность результата сверх личных рекордов.
Игроки ставят победы на первое место. А голы – это мастерство. Если футболисты прежде всего действуют на команду, то это приносит результат,
– отметил коуч Динамо.
Как Динамо выступает в УПЛ?
- Благодаря победе над Александрией киевляне вернули отставание в одно очко от Полесья, которое накануне разобралось с Кудривкой.
- Сейчас Динамо занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от Шахтера на шесть очков, но у "горняков" игра в запасе.
- Динамо – самая результативная команда УПЛ: у киевлян 49 голов, в то время как у донетчан 48.