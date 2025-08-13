Украинские команды впервые за 20 лет не сыграют в основной стадии Лиги чемпионов. Причиной этому стал вылет киевского Динамо в квалификации.

Киевское Динамо не выполнило задачу в Лиге чемпионов. Команда Александра Шовковского провалилась в 3-м квалификационном раунде, уступив Пафосу, сообщает 24 Канал.

Что после вылета?

Киприоты выиграли обе встречи – 1:0 в гостях и 2:0 дома. Таким образом, киевляне окончательно вылетели из главного еврокубка. В последний раз в основной стадии ЛЧ Динамо играло еще в сезоне 2021-2022.

Впрочем, на этом еврокубковая кампания киевлян не завершена, ведь в УЕФА существуют еще два евротурнира – Лига Европы и Лига конференций. И сетка квалификационных раундов так создана, что неудачники более престижного турнира вылетают в соревнования рангом ниже.

Таким образом, Динамо перешло из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Там "бело-синие" сыграют в последнем раунде квалификации. Соперником станет победитель пары Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.

Победа в этой стадии выведет Динамо в основной этап ЛЕ, а поражение – в основной этап Лиги конференций. В любом случае выступление на этапе лиги одного из этих двух еврокубков киевлянам гарантировано.

Разница лишь в том, что в Лиге Европы выше классом соперники, большие призовые и большее количество матчей. На этапе лиги в ЛЕ команды проведут по 8 игр, тогда как на аналогичной стадии в Лиге конференций – шесть.

Также в основную стадию одного из еврокубков может попасть Шахтер, если пройдет в квалификации ЛЕ Панатинаикос. А вот Полесью для прохода в "этап лиги" Лиги конференций нужно одолеть Пакш и Фиорентину.