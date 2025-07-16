Пример для Динамо: история матчей между клубами из Украины и Мальты в еврокубках

Киевляне получили не слишком сложного соперника во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. По крайней мере пока украинские команды еще не проигрывали представителям Мальты.

Киевское Динамо узнало первого соперника в Лиге чемпионов 2025-2026. "Бело-синие" во втором квалификационном раунде сыграют против мальтийского Хамрун Спартанс, сообщает 24 Канал.

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Как играли против мальтийцев?

Для Динамо это будет первая встреча против представителя Мальты. Зато представители Украины уже трижды пересекались с клубами с этого острова. История встреч выглядит очень успешной.

Во всех трех случаях представитель УПЛ выходил победителем пары. Интересно, что все шесть матчей прошли в рамках первого квалификационного раунда Кубка УЕФА.

История матча между клубами из Украины и Мальты:

СЕЗОН ТУРНИР СТАДИЯ МАТЧ ДОМА НА ВЫЕЗДЕ 1995-1996 Кубок УЕФА 1 кв. раунд Черноморец – Хибернианс 2:0 5:2 1998-1999 Кубок УЕФА 1 кв. раунд Шахтер – Биркиркара 2:1 4:0 2002-2003 Кубок УЕФА 1 кв. раунд Металлург З – Биркиркара 3:0 0:0

Из шести матчей украинские клубы выиграли пять. Лишь запорожский Металлург позволил себе нулевую ничью на выезде после разгромной победы над Биркиркарой дома.

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Этого же соперника за четыре года до этого проходил и Шахтер. А вот первопроходцем в играх против мальтийцев был Черноморец, который в 1995-м дважды обыграл Хибернианс.

Отметим, что первый матч между Динамо и Хамрун Спартанс состоится на Мальте 22 июля. А вторая встреча состоится 29-го числа в Люблине. Именно в этом польском городе киевляне будут принимать своих соперников по еврокубкам.