Пример для Динамо: история матчей между клубами из Украины и Мальты в еврокубках
- Киевское Динамо сыграет против мальтийского Хамрун Спартанс в Лиге чемпионов 2025-2026.
- Украинские клубы ранее выиграли 5 из 6 матчей против представителей Мальты.
- Первый матч состоится 22 июля, а второй - 29-го.
Киевляне получили не слишком сложного соперника во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. По крайней мере пока украинские команды еще не проигрывали представителям Мальты.
Киевское Динамо узнало первого соперника в Лиге чемпионов 2025-2026. "Бело-синие" во втором квалификационном раунде сыграют против мальтийского Хамрун Спартанс, сообщает 24 Канал.
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Как играли против мальтийцев?
Для Динамо это будет первая встреча против представителя Мальты. Зато представители Украины уже трижды пересекались с клубами с этого острова. История встреч выглядит очень успешной.
Во всех трех случаях представитель УПЛ выходил победителем пары. Интересно, что все шесть матчей прошли в рамках первого квалификационного раунда Кубка УЕФА.
История матча между клубами из Украины и Мальты:
|СЕЗОН
|ТУРНИР
|СТАДИЯ
|МАТЧ
|ДОМА
|НА ВЫЕЗДЕ
|1995-1996
|Кубок УЕФА
|1 кв. раунд
|Черноморец – Хибернианс
|2:0
|5:2
|1998-1999
|Кубок УЕФА
|1 кв. раунд
|Шахтер – Биркиркара
|2:1
|4:0
|2002-2003
|Кубок УЕФА
|1 кв. раунд
|Металлург З – Биркиркара
|3:0
|0:0
Из шести матчей украинские клубы выиграли пять. Лишь запорожский Металлург позволил себе нулевую ничью на выезде после разгромной победы над Биркиркарой дома.
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Этого же соперника за четыре года до этого проходил и Шахтер. А вот первопроходцем в играх против мальтийцев был Черноморец, который в 1995-м дважды обыграл Хибернианс.
Отметим, что первый матч между Динамо и Хамрун Спартанс состоится на Мальте 22 июля. А вторая встреча состоится 29-го числа в Люблине. Именно в этом польском городе киевляне будут принимать своих соперников по еврокубкам.